Gherardesca e Bottaccio: lago, canali e bosco

San Ginese di Compito è una piccola frazione del comune di Capannori.

Ci troviamo ai piedi dei Monti Pisani, ancora sul versante lucchese.

Il Lago della Gherardesca è un piccolo specchio di acqua, rimasuglio del lago più esteso della Toscana fino a metà dell’800: Lago di Bientina o di Sesto, il Granduca Leopoldo II di Lorena ne attivò le opere di bonifica.

Il paesaggio è oggi costituito da distese di campi coltivati confinanti con due aree note protette di interesse locale, il Bottaccio e il bosco di Tanali . Questo è luogo di passaggio per diversi esemplari di uccelli acquatici dei quali ammireremo il volo e ascolteremo il dolce canto.

Ci muoveremo sulle carrarecce che circondano la zona caratterizzate dalla presenza di alberi maestosi. Costeggeremo alcuni canali di bonifica che arrivano dalla vicina e graziosa Lucca.

Visiteremo l’Oasi WWF del Bottaccio in cui si sono conservati il bosco e la zona umida a testimonianza di quello che era un tempo il paesaggio delle pianure interne della Toscana.

Percorreremo anche il tragitto dell’antica ferrovia che un tempo passava proprio da queste parti.

Una piacevole passeggiata adatta a tutti



Lunghezza: 17 km

Dislivello 50 m

Difficoltà: T (turistico) adatto a persone abituate a camminare

Non adatto sotto i 8 anni ma invitiamo tutti i genitori a contattarci per un confronto preliminare.

L’escursione non presenta particolari difficoltà tecniche, il tragitto è solo un pochino lungo ma richiede un buon allenamento alla camminata

Numero min. partecipanti: 4

Numero max partecipanti: 25 persone (a discrezione della guida in base alle prenotazioni per garantire il giusto distanziamento)

Cani: non ammessi

• € 20,00 adulto sopra i 12 anni

• € 15,00 sotto 12 anni

La quota escursione comprende:

– Servizio Guida Ambientale Escursionistica, contributo all’Oasi WWF