Gettata record per le fondamenta del Palasport di Barga

BARGA – C’è voluto tutta la giornata, fino addirittura a sera inoltrata, per completare la gettata di cemento per realizzare le fondamenta in cemento armato su cui sorgerà il nuovo palazzetto dello Sport di Barga.

Così l’avvio sabato, dopo tanto attendere, della ripresa dei lavori per ricostruire il palazzetto dello sport di Barga; lavori che in questo caso riguardano il lotto suppletivo di circa 850 mila euro che servirà per poi riprendere le fila del discorso del primo ed originario lotto da 1,20 milioni, per arrivare alla realizzazione definitiva del nuovo palazzetto dello sport di cui ormai si parla da diversi anni. Quelli partiti sabato peraltro sono interventi anche assai eccezionali.

E’ stata, a detta dei tecnici presenti, la più grande gettata realizzata in provincia di Lucca negli ultimi anni. Con questa operazione sono stati alla fine gettati circa 430 metri cubi di cemento e sono state utilizzate per la gettata 52 tonnellate di ferro. Il lotto partito sabato servirà a rimediare alle problematiche emerse quando, una volta demolito il vecchio palazzetto, si è andati a verificare le fondamenta e le strutture che avrebbero dovuto essere salvate del vecchio edificio.

Fondamenta che però, in termini costruttivi, non corrispondevano ai parametri che erano indicati sulle vecchie progettazioni; da qui la necessità di buttare giù tutto e ricostruire anche fondamenta e strutture portanti. Dopo la gettata ci vorranno ora 28 giorni di tempo per permette al cemento di tirare. Poi comincerà la costruzione dei muri esterni e di seguito sarà posata la struttura prefabbricata degli spogliatoi, base anche di parte delle tribune. Per i muri si tratta solo di alcune parti anche perché, il resto sarà realizzato all’avvio del lotto principale; buona parte delle pareti del nuovo palazzetto saranno infatti in acciaio e plexiglass.