Gesto sciagurato di due ecologiste conto i “Girasoli” di Van Gogh

Che gli ecologisti dell’ultima ora (in tutti i sensi, vista com’è conciata la Terra) o gli animalisti che se la prendono con i circhi, spesso sbagliano (volutamente?) il bersaglio. Come Greta o gli scioperanti del Venerdì che vanno a protestare con scarpette Nike o Adidas, per fare n esempio, e magliette alla moda sintetiche che per essere fabbricate richiedono migliaia di litri di acqua ed ogni volta che vanno in lavatrice liberano milioni di microparticelle di poliestere! E guarda caso, non sela prendono mai con i colossi USA e la Cina che sono i maggiori inquinatori del mondo e vanno in giro come smomby (da smart+zomby, voce già sulla Treccani!) con telefonini americani o cinesi.

Così, due attiviste, che non voglio definire per non incorrere in querele, io che adoro Van Gogh!) della campagna di protesta anti-petrolio “Just Stop Oil” hanno lanciato una zuppa di pomodoro contro “I Girasoli” uno dei quadri più celebri di Van Gogh, esposto alla National Gallery di Londra.

La polizia metropolitana intervenuta nel museo ha comunicato di aver arrestato le due ambientaliste per “danni aggravati”. Ma loro impassibili, invece di andare in Piazza Tie an Men a protestare: “Cosa vi interessa di più? L’arte o la vita? Siete più interessati a proteggere un dipinto o il pianeta?”. Così, laconiche, ma mi verrebbero anche altri termini, hanno detto così le attiviste dopo aver imbrattato l’opera del valore stimato in 86,2 milioni di euro. Si tratta di una delle cinque versioni dello stesso tema dipinte dal grande artista olandese.

Nel video diffuso in rete si vedono le due militanti ventenni entrare nel museo con indosso t-shirt bianche (come quelle che dicevo prima, magari fabbricate in China) con la scritta “Just Stop Oil” (Fermiamo il petrolio ora), aprire due lattine di zuppa per lanciare il contenuto contro il quadro. Le ragazze hanno poi cosparso della colla sulla mano sinistra che hanno appiccicato al muro per farsi riprendere sorridenti sotto l’opera imbrattata. E questa magari, servirà perle impronte digitali.

Una delle due attiviste ha motivato la protesta parlando anche del costo della vita che sta mettendo in crisi “milioni di famiglie fredde e affamate” le quali “non possono permettersi nemmeno di scaldare una lattina di zuppa”.

E non era meglio, quelle due lattine darle a quelle famiglie??!

D.V.