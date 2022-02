Gestione stadio comunale e impianto “Falcone e Borsellino”, termini in scadenza

Scadono il 28 febbraio alle 12,30 i termini per partecipare alla manifestazione di interesse per l’affidamento della gestione dell’impianto sportivo polivalente “Falcone e Borsellino” e dello stadio comunale “XIX Settembre” per tre anni. I soggetti interessati possono presentare richiesta all’Ufficio Sport del Comune di Pietrasanta tramite Pec, all’indirizzo comune.pietrasanta@postacert. toscana.it o all’Ufficio Protocollo, in piazza Matteotti n. 29, tutti i giorni feriali dalle 9,30 alle 12,30.

L’avviso, pubblicato all’albo pretorio del Comune, è visibile anche sul sito istituzionale www.comune.pietrasanta.lu.it, sezione amministrazione trasparente, gare e appalti.