GESTIONE RACCOLTA VERDE DURANTE EMERGENZA.

GESTIONE RACCOLTA VERDE DURANTE EMERGENZA.

PIETRASANTA – Una proposta di buon senso che abbiamo protocollato ufficialmente via PEC all’amministrazione

comunale, è quella di riattivare la raccolta porta a porta del verde, considerato che con l’inizio della

primavera si intensificheranno su tutto il territorio comunale le potature di alberi e di siepi, e la

falciatura di prati.

Infatti, vista la situazione di emergenza determinata dall’epidemia di coronavirus in atto e la

necessità di evitare in maniera assolutamente spostamenti e contatti se non per bisogni

imprescindibili e urgenti, le attuali modalità di raccolta del verde comporterebbe rischi e disagi per i

cittadini interessati che potrebbero inoltre avere anche difficoltà a reperire i mezzi necessari al

conferimento

Quello che chiediamo è il ripristino immediato della raccolta porta a porta del verde su tutto il

territorio comunale con le modalità in essere fino al 2015

Questo permetterebbe anche di evitare che i residui vegetali, in questa situazione di emergenza,

vengano da taluni abbandonati nelle strade o bruciati indiscriminatamente

Allo stesso modo è necessario valutare la possibilità di incrementare la consegna dei sacchetti per la

raccolta differenziata data la probabile maggiore produzione di rifiuti dalle abitazioni come naturale

conseguenza una maggiore presenza in casa dei cittadini.

Ettore Neri Nicola Conti Gruppo Consiliare PD Pietrasanta

Partito Democratico Pietrasanta – Via San Francesco, 1 – 55045 Pietrasanta (LU) Pag. 1 di 1