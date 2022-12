Germania: prende ostaggi e si barrica in centro commerciale: ci sarebbe già una vittima

Un settore della città di Dresda, capitale dela Sassonia, è stato isolato dalla polizia è in corso a Dresda, dove un uomo si è barricato in un centro commerciale, dove avrebbe anche preso in ostaggio alcune persone.

L’uomo, che avrebbe già ucciso una donna di 70 anni, sarebbe entrato nel centro commerciale Altmarktgalerie sparando colpi di arma da fuoco, barricandosi poi in uno dei negozi.

Poco dopo aver ucciso la donna, avrebbe tentato di entrare negli studi di Radio Dresden, sparando, ma non ci è riuscito. Il direttore di Radio Dresden Tino Utassy ha detto che: “Tutti i dipendenti sono riusciti a mettersi in salvo”.

Il centro è stato evacuato, chiuso anche il vicino Striezelmarkt, uno dei più celebri mercatini di Natale tedeschi.

d.v.

