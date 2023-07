Genova, scoperto in mare il cadavere mutilato di uno straniero

Un diportista a bordo del tender di uno yacht, nella serata di Lunedì, ha avvistato il cadavere di un uomo. La salma stava galleggiando in mare, a largo tra Santa Margherita Ligure e Portofino. Subito è stato lanciato l’allarme alle forze dell’ordine che sono intervenute sul posto.

A Genova, è risultato che il corpo senza vita era quello, orrendamente mutilato, di Mahmoud Sayed Mohamed Abdalla, di 19 anni. Il cadavere è stato rinvenuto in mare nello specchio acqueo antistante Santa Margherita Ligure, a levante ed aveva entrambe le mani e la testa amputate di netto: il pubblico ministero Daniela Pischetola ha aperto un fascicolo per omicidio per potere eseguire tutti gli accertamenti. Secondo le prime informazioni il corpo potrebbe essere stato in acqua al massimo due giorni.