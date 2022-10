Genova, malato psichiatrico uccide il padre a coltellate

Al culmine di una lite ha preso un coltello e ha colpito il padre uccidendolo.

La tragedia si è consumata nel pomeriggio del 9 ottobre al Cep, in un appartamento di

via Novella, dove Francesco Evangelista, 42 anni, ha ucciso con una decina di

coltellate il genitore Claudio.

Il CEP – Centro Edilizia Popolare – (quartiere Ca’ Nuova), ubicato sulle alture tra

Prà e Voltri, fu edificato nel periodo del cosiddetto “boom economico”, come

risposta del Comune di Genova alla forte richiesta di spazi abitativi “popolari”,

determinata dall’incremento demografico conseguente alla consistente immigrazione

dalle regioni meridionali.

Fa parte di quell’enorme colata di cemento che ha “distrutto” Genova. Fino a pochi

anni fa considerato il “Bronx” della città, un quartiere si diceva nel quale “i mezzi

pubblici salivano scortati dalle forze dell’ordine”.

L’omicida, con problemi psichiatrici, era seguito dagli specialisti della Salute mentale

di Pra’, il Ponente genovese. La scintilla dell’aggressione sarebbe stata una lite per

futili motivi.

A chiamare i soccorsi è stata la sorella, che ha trovato il padre a faccia

in giù nel soggiorno già privo di vita. In casa era presente anche la moglie della

vittima, ma le due donne non sono state ferite.