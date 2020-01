Stiamo lasciando Gennaio, tradizionalmente il mese del profondo “sonno” della natura: eppure sono tante le specie che già si stanno stiracchiando e svegliando.

Tra i più importanti apripista ne emerge uno davvero straordinario, l’ Hamamelis, che nella stagione più cruda si avvale di due strumenti di seduzione irresistibili, i fiori e il profumo, per poi rincantucciarsi tra la primavera e l’estate ed infine esplodere nuovamente in autunno con un fogliame coloratissimo. Sboccia in gennaio -febbraio, e la fioritura solitamente dura fino all’inizio della primavera.

E’ una pianta elegante, resistente all’inquinamento cittadino e ancora di più al gelo, sopportando temperature fino a -20 gradi.