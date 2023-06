Genitori e due figli di 11 e 3 anni trovati morti in casa a Londra

Tragedia a Londra dove un’intera famiglia di origine polacca, mamma, papà e due fratellini di 11 e 3 anni sono stati trovati morti nel loro appartamento nella parte Ovest della City. Indagini sono in corso, ma gli inquirenti non escludono che possa trattarsi di un caso di omicidio-suicidio.

Michal Wlodarczyk, 39 anni, la moglie Monika, 35, e i figli Maja, 11 anni, e Dawid di tre anni, sono stati scoperti dalla polizia in una proprietà a Bedfont, Hounslow, intorno alle 15:15 di venerdì scorso. Gli agenti affermano che stanno cercando di stabilire le circostanze della morte, ma che non stanno cercando nessun altro in relazione alle indagini.

Si tratta di un vero e proprio giallo quello della famiglia Wlodarczyk, che ha lasciato sotto choc tutta la comunità locale. “Erano una famiglia meravigliosa. Credevamo fossero volati in Spagna per festeggiare il 40esimo compleanno di Michal”, ha detto a Sky News la mamma di una compagna di classe di Maja, che ha aggiunto che il padre lavorava come muratore e la madre faceva le pulizie in un hotel di Heathrow. Entrambi erano originari della Polonia.

Anche Maria Gouveia, 37 anni, ha raccontato che sua figlia frequentava la stessa classe di Maja alla Southville Primary School di Feltham, ma che la ragazzina non si vedeva da martedì, avendo perso anche un torneo di calcio mercoledì. A quanto pare, è stata una delle sue insegnanti ad allertare la polizia dopo che per giorni non aveva notizie dell’intera famiglia.