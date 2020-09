GELATO DI FICHI, FICHI E NOCI

525 g di fichi 150 g di crema di latte 75 g di zucchero un cucchiaio e mezzo di miele

Preparazione Gelato di fichi:

Sbucciate i fichi, frullateli nel frullatore insieme al succo di limone, dopo diluite il latte con il miele e lo zucchero versate il tutto nella polpa di fiche e amalgamate bene.

Versate nella gelatiera il composto e lasciatela lavorare per 35 minuti.

Non avendo a disposizione fichi maturi si può prendere un barattolo di marmellata di fichi con ottimi risultati (io lo faccio spesso) poi se la vostra golosità non ha limiti ci stanno bene le noci tritate.

FONTE EZIO LUCCHESI