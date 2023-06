Geal, Del Barga (Difendere Lucca): “Per il futuro garantire tariffe basse e il ruolo centrale di Lucca”

Lucca, 20 giugno – Dopo il consiglio comunale straordinario sul futuro di Geal, interviene Lorenzo Del Barga, capogruppo di Difendere Lucca: “L’acqua è un bene pubblico che deve essere salvato dalle speculazioni. Lucca è ricca di questo bene e Geal rappresenta un’azienda di eccellenza: per questo auspichiamo che la proroga della sua attività sia perseguita e ottenuta, oltre il limite previsto per il 2025”.

“Parallelamente bisogna predisporre tutti gli strumenti affinché, quando Geal dovrà confluire in altro soggetto, venga tutelato il suo valore e difeso il peso del Comune di Lucca. A questo si deve affiancare una seria tutela ambientale per quanto riguarda la captazione dell’acqua dal Serchio e predisporre un piano di investimenti nell’interesse dei cittadini lucchesi, a prescindere da chi sarà il gestore futuro”.

“Ogni iniziativa che vada nella direzione di un rafforzamento della presenza comunale e della tutela degli interessi dei cittadini lucchesi trova la nostra approvazione. Per questo – continua Del Barga – abbiamo condiviso la mozione dell’opposizione per istituire una commissione sull’argomento, ma al centrosinistra chiediamo: dove erano nei passati dieci anni?”