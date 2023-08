GDF LUCCA: SEQUESTRATI 4 APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO RISULTATI IRREGOLARI

GDF LUCCA: SEQUESTRATI IN UN BAR, UNITAMENTE ALL’UFFICIO MONOPOLI PER LA TOSCANA, 4 APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO IRREGOLARI. SANZIONI FINO A UN MASSIMO DI 50.000 EURO PER OGNI APPARECCHIO NON IN REGOLA.