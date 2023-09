GDF LUCCA: INSIEME PER LA LEGALITA’.

GDF LUCCA: INSIEME PER LA LEGALITA’. EVENTO FORMATIVO IN MATERIA DI

ANTIRICLAGGIO PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER

RAFFORZARE I PRESIDI DI VIGILANZA CONTRO I RISCHI D’INFILTRAZIONE DELLA

CRIMINALITA’ ECONOMICA IN TEMPO DI PNRR.

Dopo la stipula, nei mesi scorsi, di Protocolli d’intesa con la Provincia e il Comune di Lucca, il Comune di

Capannori e l’Unione Comuni della Garfagnana, finalizzati a rafforzare le azioni a tutela della legalità

dell’azione amministrativa relativa all’utilizzo di risorse pubbliche e, in particolare, di quelle destinate nel

territorio lucchese dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, venerdì 29 settembre p.v., dalle ore 09:30 alle ore

12:00, presso il palazzo Ducale della locale Provincia, si terrà un evento formativo a favore del personale della

Pubblica Amministrazione in materia di antiriciclaggio.

Numerose le adesioni, che vanno oltre quelle protocollari: la Provincia di Lucca, gran parte dei comuni del

territorio lucchese, l’USL Toscana Nord Ovest e la Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, ossia tutti coloro

che sono tenuti, per legge, ad adempiere agli obblighi antiriciclaggio. Parteciperà anche personale della

Prefettura.

Lo scopo è quello di accrescere l’attenzione sul tema, per garantire una sempre più concreta azione di vigilanza

sul corretto accesso e utilizzo delle ingenti risorse messe a disposizione dal PNRR, da cui può derivare un

significativo irrobustimento dei meccanismi di tutela dell’economia dall’infiltrazione criminale, ma anche della

qualità stessa dell’azione amministrativa.

Gli uffici delle Pubbliche amministrazioni sono chiamati a svolgere un importante ruolo nel sistema italiano di

prevenzione del riciclaggio e il loro contributo (soprattutto in termini di comunicazioni di operazioni sospette

all’UIF connesse all’attuazione del PNRR) è fondamentale per cogliere fenomeni, profili di anomalie e attività

che possono sfuggire ai soggetti obbligati privati.

Interverranno, come relatori, specialisti delle Fiamme Gialle, un professionista membro della Commissione

provinciale Antiriciclaggio ODCEC di Pisa e della Commissione Nazionale Anticorruzione CNDCEC, nonché

un dirigente pubblico.

Previsti anche i saluti introduttivi del Procuratore capo della Repubblica presso il Tribunale di Lucca e del

Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Lucca.