GDF Lucca. Il neo Questore di Lucca visita il Comando Provinciale del Corpo.

Il Questore della provincia di Lucca, dott Dario Sallustio, a pochi giorni dal suo insediamento, si è recato presso la caserma “Giacomo Puccini” Appuntato ad honorem della Guardia di Finanza, sede del Comando Provinciale, per un saluto ai finanzieri lucchesi.

Il Comandante Provinciale, Col. t.SPEF Marco Querqui, e i dipendenti Ufficiali hanno accolto l’Autorità, alla quale è stata brevemente illustrata la mission del Corpo e le principali attività svolte a presidio della legalità economica.

L’occasione è stata, inoltre, propizia per ribadire il fattivo concorso da parte delle fiamme gialle al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica nell’ambito provinciale, soprattutto in un momento in cui il turismo inizia a registrare importanti flussi verso il capoluogo e la Versilia, con l’obiettivo di consolidare le sinergie operative a tutela della collettività.

Durante la visita il Questore ha, altresì, visitato la Sala Operativa del Comando Provinciale, dove ha avuto modo di seguire le dinamiche che contraddistinguono il controllo economico del territorio, legale anche alla gestione del servizio di pubblica utilità 117.