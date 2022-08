GDF LUCCA: 8 GIOVANI MARESCIALLI AFFIANCANO LE FIAMME GIALLE DI LUCCA NELL’AMBITO DEL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA ESTIVA

GDF LUCCA: 8 GIOVANI MARESCIALLI AFFIANCANO LE FIAMME GIALLE DI LUCCA NELL’AMBITO DEL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA ESTIVA 2022. SEQUESTRATI IN POCHI GIORNI PRODOTTI CONTRAFFATTI PER UN VALORE DI CIRCA 25.000 EURO.

Ieri pomeriggio il Comandante Provinciale, Col. t. SPEF Marco Querqui, ha ricevuto, presso la caserma “Giacomo Puccini Appuntato ad honorem”, i giovani marescialli impiegati in provincia per il potenziamento dei servizi di vigilanza disposti dalle Autorità di governo per l’estate 2022.

Si tratta di un’aliquota di militari della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza di L’Aquila, che è stata temporaneamente aggregata, a partire dallo scorso 2 agosto, ai reparti dipendenti del Comando Provinciale di Lucca per partecipare alle attività di prevenzione e di contrasto ai fenomeni della contraffazione, dell’abusivismo commerciale, della commercializzazione di prodotti non sicuri e di ogni forma di illegalità economica e/o finanziaria.

I rinforzi stanno operando al fianco delle fiamme gialle della lucchesia, fornendo il proprio contributo ai fini dell’intensificazione dell’azione di presidio della legalità economica e della sicurezza del territorio, con particolare riguardo ai luoghi, come la Versilia, in cui si registra una maggiore affluenza turistica e una maggiore aggregazione giovanile.

Si segnalano, in particolare, due diversi interventi che hanno consentito a Marina di Pietrasanta e a Forte di Marmi di sequestrare oltre 1000 prodotti falsi di pelletteria e calzature, tra borse, cinture, accessori e scarpe recanti prestigiosi marchi (Luis Vuitton, Prada, Hermes, Chanel, Fendi, ecc.), immessi sul mercato per un valore quantificato in circa 25.000 euro.

A loro i migliori auguri affinché l’importante esperienza possa contribuire alla crescita professionale.