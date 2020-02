Gattina di strada con le orecchie amputate ne riceve un paio all’uncinetto e una nuova famiglia

L’hanno ritrovata piena di lividi sul corpo e con le orecchie marce a causa di un’infezione acuta che le ha distrutto il sistema uditivo, stiamo parlando di Lady, una gatta randagia che rischiava di fare una brutta fine ma che, per fortuna, ora è salva.

Recuperata dalle strade, Lady è stata sottoposta a un delicato intervento di rimozione dell’orecchio, quindi accolta dalla ONG Dane County Humane Society (DCHS), Wisconsin (USA).

Dato che è rimasta senza orecchie in seguito all’operazione, il volontario Ash Collins ne ha realizzate un bellissimo paio all’uncinetto e ha condiviso il risultato sui social media. Le foto sono diventate immediatamente virali e Lady il giorno successivo è stata adottata da una famiglia.

Collins, in un’intervista alla CNN, ha dichiarato:

“Sono stato più che felice di usare le mie abilità all’uncinetto per aiutare Lady a distinguersi e ottenere la seconda possibilità che meritava. Sono molto onorato di essere una piccola parte del tuo lieto fine “.

Purtroppo Lady ha perso l’udito in seguito all’operazione ma per fortuna sta bene e d’ora in avanti potrà finalmente rilassarsi in compagnia della sua nuova famiglia. Un perfetto esempio di resilienza, che a dire dei volontari del centro, accomuna moltissimi animali.

Ti potrebbe interessare anche:

Photo Credit: facebook