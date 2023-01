Gattile di Pontetetto: nel piano triennale un progetto di valorizzazione e potenziamento della struttura

Gattile di Pontetetto: nel piano triennale un progetto di valorizzazione e potenziamento della struttura con 120mila euro di investimento



Gli assessori Consani, Barsanti e Buchignani:”Dialogo costante con il volontariato felino per un supporto e sostegno finalmente concreti: prima riunione programmata per il 7 febbraio”

Nel piano triennale delle opere pubbliche recentemente approvato e presentato dall’amministrazione, trova spazio come priorità anche il potenziamento e rinnovamento del gattile di Pontetetto. Una realtà che presenta ad oggi, secondo le segnalazioni dei volontari e delle associazioni competenti, diverse criticità strutturali e non solo.

In seguito a diversi sopralluoghi, dati raccolti e report, accogliendo le istanze del volontariato felino cittadino, l’amministrazione prende quindi l’impegno di garantire agli addetti ai lavori una struttura adeguata per la cura dei gatti con convenzioni mirate, sostegno economico per sterilizzazioni, medicazioni, oltre ad un tavolo di confronto costante con le realtà del territorio. “Un forte segnale per tutti coloro che da anni dedicano tempo e risorse alla cura dei gatti – dichiara l’assessore con delega alle politiche animali, Cristina Consani – Gli investimenti finalizzati al potenziamento del gattile rispondono ad una specifica esigenza della comunità felina, troppo spesso trascurata negli ultimi anni. Abbiamo con forza voluto inserire il progetto di rivalorizzazione del gattile nel piano triennale e saremo da subito operativi con gli uffici competenti per offrire servizi e funzionalità finalmente adeguate”.

“Sono stati stanziati 120mila euro per il progetto di ampliamento e potenziamento del gattile – commenta l’assessore ai lavori pubblici Nicola Buchignani – con un investimento importante che mira nel breve termine ad aumentare funzionalità, servizi e utilizzo della struttura”. Al riguardo, è stata programmata per il 7 febbraio la prima riunione operativa con le associazioni del territorio, alla presenza di addetti ai lavori, volontari, collaboratori e l’amministrazione comunale rappresentata dagli assessori Barsanti, Buchignani e Consani. Un appuntamento che si ripeterà con frequenza, nel nome della collaborazione e del confronto operativo per il sempre crescente benessere dei gatti e della comunità felina.

“Ritengo che questo progetto rappresenti un cambio di passo netto rispetto agli ultimi anni, caratterizzati da una oggettiva mancanza di dialogo e di ascolto sulle questioni in oggetto – conclude l’assessore Fabio Barsanti – I rapporti con il volontariato felino saranno caratterizzati invece da un confronto costante e proficuo, al fine di individuare con cadenza regolare criticità e priorità di intervento, nel pieno rispetto dei gatti e del loro benessere”.