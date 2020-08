Garibaldi fu ferito/fu ferito a una gamba…”

#accaddeoggi 29 agosto 1862. Sull’Aspromonte, in Calabria, reparti di soldati si scontrano con i garibaldini guidati dal grido “O Roma, o Morte”. Garibaldi dà l’ordine di non fare fuoco – “No, fermi, sono nostri fratelli!”-, ma un’inattesa sparatoria lo coinvolge mentre si trovava scoperto tra le due linee.

Le pallottole di una carabina italiana lo colpiscono all’anca sinistra e al malleolo destro. Il generale fu poi arrestato e diretto in barella su una nave per Savona. E quel ferimento lo rese claudicante per sempre.