Garfagnana Trailer

L’Unione Comuni, in collaborazione con il Consorzio Garfagnana Produce e gli operatori turistici della Garfagnana, hanno realizzato una serie di video promozionali finanziati con i proventi dell’imposta di soggiorno, con l’intento di mettere in rete alcune tra le più belle immagini della Garfagnana per rendere fruibili al pubblico le eccellenze storiche, artistiche, architettoniche, ambientali e le produzioni del territorio.

Lo scopo, oltre a quello di non interrompere il flusso della conoscenza, sarà quello di intrattenere chi è costretto a rimanere a casa e magari stimolare per future visite, quando tutto quello che oggi viviamo apparterrà al passato.