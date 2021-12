GARFAGNANA TERRA UNICA – RINGRAZIA I VOLONTARI

Nonostante Garfagnana Terra Unica 2021 fosse la settima edizione in realtà ,per le restrizioni e la nuova organizzazione che ha dovuto seguire , è stata come una prima edizione con tutte le incertezze ed i timori del caso che , sebbene studiati a tavolino, spesso nella realtà diventano ostacoli insormontabili.

Per fortuna il nostro territorio è dotato di una vera e propria squadra di angeli in grado di vegliare sugli eventi e vigilare ed intervenire sugli accadimenti di qualsiasi natura e che , anche in questa occasione , ha fatto si che tutto filasse liscio , nel rispetto delle regole e senza rischi per la salute dei presenti .

Per loro il GRAZIE deve essere triplo perchè i VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE sono composto da 3 gruppi :

Misericordia Castelnuovo Di Garfagnana

Gruppo Volontari comunale

Anai Garfagnana

Aggiungiamo il grande lavoro svolto dalla Polizia Intercomunale dell’Unione dei comuni che , oltre al servizio consueto , ha anche vigilato che il percorso del trenino turistico fosse sempre sgombro da intoppi.