GARFAGNANA TERRA UNICA – L’enorme GRAZIE di oggi va all’Associazione Autieri della Garfagnana (Anai Garfagnana)

che oltre ad essere presente con uno stand gastronomico che presentava mele fritte e succo di mele , oltre ad essere uno dei 3 gruppi di Protezione civile sempre presente negli eventi (non sempre festosi come questo) , oltre ad aver messo a disposizione tutti i volontari per colmare le lacune organizzative , è di fatto l’Associazione titolare di Garfagnana Terra Unica da un punto di vista burocratico e quella che si sobbarca gran parte del lavoro manuale necessario per mettere in piedi una macchina organizzativa tanto imponente .

Probabilmente un GRAZIE non è sufficiente !!