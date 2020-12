GARFAGNANA TERRA UNICA IN TV

Garfagnana Terra Unica in Tv.

A partire da sabato 19 Dicembre 2020 nella trasmissione – I colori del Serchio, potremmo conoscere e apprezzare alcune delle bontà che caratterizzano le tante feste in Garfagnana, e che partecipano a . . . “Garfagnana Terra Unica”.

Nel dare l’appuntamento alla manifestazione del 2021 vi invitiamo a seguire – ” I colori del serchio ” per conoscere meglio le associazioni e le comunità che fanno grande ” Garfagnana Terra Unica ” in Tv