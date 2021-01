NoiTv (pagina ufficiale) Mentre da ieri sera è in onda su una nuova puntata de “I colori del Serchio” dedicato a Garfagnana Terra Unica , vi riproponiamo la prima puntata dello speciale dove sono protagoniste le Associazioni del Comune di Fosciandora con le specialità che presenteranno a Garfagnana Terra Unica (5-6-7- NOvembre 2021).

Vi ricordiamo anche gli orari in cui andrà in replica la puntata attualmente in programmazione su noi Tv.

LUNEDI’ ORE 15,30

MARTEDI’ ORE 12.30

MERCOLEDI’ ORE 15,30

GIOVEDI’ ORE 12.30

VENERDI’ ORE 22,30

Un particolare ringraziamento ad Abramo Rossi per il grande lavoro svolto indispensabile per far vivere la nostra manifestazione anche in questo anno infausto