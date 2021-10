GARFAGNANA TERRA UNICA 2021



Sembra impossibile ma, sono già passati due anni dall’ultima edizione di Garfagnana Terra Unica nella quale ci siamo incontrati direttamente e non vediamo l’ora di vederti di nuovo nei nostri stand.

Da anni all’inizio dell’autunno, questo evento, è tra i protagonisti della promozione turistica e gastronomica della Valle del Serchio, ora più che mai, vogliamo riprendere questa tradizione.

Le sfide degli ultimi tempi non sono state semplici, ma ora vogliamo parlare del futuro, non del passato. Garfagnana Terra Unica riapre le porte e vuole accoglierti per farti riassaporare e conoscere i suoi prodotti e le sue tradizioni: farro, castagne, piatti tipici; sapori di un tempo passato che tornano a rivivere in due fine settimana nel pieno del rispetto delle normative anti-Covid.

Degustazioni presso la tensostruttura a Piazzale Chiappini

Mercato dell’artigianato e dei prodotti tipici nel centro storico

Ti aspettiamo a Novembre nei week end 6-7 e 13-14.. Edizione 2021!





tel: 058365169

mail: info@turismo.garfagnana.eu

Townforyou si occuperà delle prenotazioni! STAY TUNED