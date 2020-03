Garfagnana, mappatura online delle quarantene e degli isolamenti

L’obiettivo è fornire al Servizio Igiene dell’USL e al personale del 118 una mappatura online che consenta di monitorare i dati in tempo reale e sempre aggiornati per quanto concerne i casi posti in quarantena e gli isolamenti volontari da COVID-19.

Una importante iniziativa per la quale esprime soddisfazione il presidente dell’Unione dei Comuni Andrea Tagliasacchi,

Nello specifico il servizio permette, di analizzare e monitorare cartograficamente, l’evoluzione del fenomeno per predisporre adeguatamente gli interventi sanitari e di assistenza. Lo scambio e la condivisione, in tempo reale dei dati, permettono inoltre un miglior coordinamento e l’ottimizzazione dell’utilizzo del personale preposto ai vari interventi.

Il servizio utilizza la moderna infrastruttura tecnologica del Sistema informativo territoriale e tutto personale qualificato dell’Unione Comuni Garfagnana per supportare l’Azienda USL nella lotta contro il Coronavirus.