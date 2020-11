Fine novembre, come da oltre mille anni si rinnova in Garfagnana la tradizionale trasformazione delle castagne in Farina.

Oggi, denominata “Farina di Neccio DOP della Garfagnana”. Oltre quaranta giorni di seccatura nei metati tradizionali, alimentatati a fuoco con ciocchi di castagno. Subito dopo al mulino, ancora quelli storici ad acqua e macine in pietra.

Poi il miracolo: dal primo di dicembre, puoi gustare la nuova farina di Neccio DOP della Garfagnana.

IVO POLI