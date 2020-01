garfagnana – la maratona piu’ epica d’italia

Oltre alla Garfagnana EPIC il 30 maggio si svolgerà anche la prima edizione della EPIC Day.

La EPIC Day è una maratona MTB non competitiva di circa 80 km e 3000 metri di dislivello positivo che ripercorre, in un solo giorno, i sentieri più belli della Garfagnana EPIC.

Una nuova formula per rispondere alle numerose richieste dei bikers che, per vari motivi, non hanno la possibilità di partecipare alla due giorni della Garfagnana EPIC.