GARFAGNANA: LA 71° GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO A CASTELNUOVO, DALLA SANTA MESSA ALLA SFILATA DEI TRATTORI PER FESTA AGRICOLTURA

“Lodate il Signore dalla terra voi, bestie e animali domestici (Sal 148,10). Gli animali, compagni della creazione”. E’ questo il tema del messaggio della Cei per la 71 esima Giornata nazionale del ringraziamento promossa da Coldiretti Lucca che si celebra quest’anno a Castenuovo Garfagnana con la santa messa al Duomo di San Pietro in agenda domenica 5 dicembre. La santa messa è accompagnata, come da consuetudine, dalla benedizione dei prodotti della terra e delle macchine agricole e dalla sfilata dei trattori per le vie del centro.

“Sarà bello ritrovarci per celebrare uno dei momenti più importante e partecipati del mondo agricolo dopo un anno molto difficile per tutti noi. – spiega Andrea Elmi, Presidente Coldiretti Lucca – La Giornata del Ringraziamento assume un valore ancora più attuale alla luce delle sfide che abbiamo di fronte come comunità e come umanità. Sfide climatiche, economiche ed umane che mettono al centro un’agricoltura sostenibile ed etica. Il messaggio di questa giornata esalta il lavoro dei nostri pastori nella lotta allo spopolamento e all’abbandono dei territori marginali e così dei nostri pescatori e di tutti quei mestieri che si prendono cura del territorio”.

Il programma. Ore 09,50: raduno delle macchine agricole in Piazza della Repubblica; ore 10,30: partenza del corteo delle macchine agricole lungo Via Fabrizi – via Azzi – Via Farini – Piazza Umberto – Via V. Emanuele – Via Roma per poi raggiungere Piazza Olinto Dini; ore 11,00: solenne celebrazione della S. Messa Nel Duomo di San Pietro in Castelnuovo Garfagnana, e offerta simbolica dei frutti della terra; ore 11,45: benedizione della terra e delle macchine agricole parcheggiate davanti al Duomo.