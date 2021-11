Garfagnana in Giallo, Alice Basso detta l’incipit per il contest di scrittura

PROV. LUCCA – Giunto alla quattordicesima edizione, il festival e premio letterario quest’anno si caratterizza per un programma di appuntamenti diffuso tra Lucca, Barga e Borgo a Mozzano. Grazie ai collegamenti telematici appassionati e scrittori possono partecipare anche a distanza.

E’ partita la quattordicesima edizione di Garfagnana in Giallo, il festival e premio letterario ideato e curato da Andrea Giannasi e Fabio Mundadori, con il patrocinio del Comune di Barga e la collaborazione di Tralerighe libri, che negli anni ha visto passare sul palco i più importanti scrittori italiani: da Marco Malvaldi a Maurizio De Giovanni, da Massimo Carlotto a Marco Vichi. L’edizione 2021, dedicata a Giorgio Scerbanenco, si caratterizza per una modalità diffusa che ha toccato anche Lucca. Presso il ristorante pizzeria Inpasti, è stato infatti lanciato dalla scrittrice Alice Basso il contest “All’ultimo minuto. Quattro ore per un delitto”.

Due i momenti in programma a Barga: gli incontri in aula magna sulla scrittura e sulla letteratura con gli studenti dell’istituto superiore; a seguire, al Tetro dei differenti, le presentazioni dei libri e dei racconti finalisti delle diverse sezioni e, al termine, la premiazione.

Garfagnana in Giallo si chiuderà infine a Borgo a Mozzano: i partecipanti si ritroveranno sopra il ponte del diavolo dove verranno comunicate le date dell’edizione 2022 e il nome della scrittrice o scrittore al quale sarà dedicato il festival.