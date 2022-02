Garfagnana, Fantozzi-Frigo (Fdi): “Il borgo di Lucchio deve essere una risorsa per il territorio di Bagni di Lucca, va rivitalizzato e ripopolato”

Sopralluogo, stamani, del Consigliere regionale e della candidata Fdi per Bagni di Lucca. “Va rivitalizzato il tessuto socio-economico riportandovi servizi e infrastrutture”

Bagni di Lucca 25/02/2022 – “Il bellissimo borgo di Lucchio, nel territorio di bagni di Lucca, aveva partecipato al bando regionale di 20 milioni di euro per la rigenerazione di un borgo toscano, il bando è stato assegnato ad un altro borgo in Valdarno. Siamo voluti venire a Lucchio per toccare con mano il patrimonio naturalistico, paesaggistico e storico e per valutare se ci sono altre possibilità di finanziamento per far rivivere il borgo interessato, negli anni, da un deciso fenomeno di spopolamento. Un paese bellissimo ma quasi completamente spopolato e con una viabilità di accesso non facile, soprattutto nel periodo invernale. Totalmente degradata la segnaletica stradale. Vogliamo essere propositivi e operativi e valorizzare questo borgo dominato da una splendida rocca e arroccato su uno sperone roccioso. Per far rivivere i territori periferici e montani occorre rivitalizzare il tessuto socio-economico riportandovi servizi e infrastrutture. Un borgo come Lucchio merita attenzione affinché diventi meta di turisti nel corso dell’anno e luogo di vacanza durante l’estate. Deve costituire una risorsa per tutto il territorio del comune di Bagni di Lucca e per la Garfagnana” dichiarano il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Vittorio Fantozzi, e la candidata di Fdi a sindaco di Bagni di Lucca, Annamaria Frigo.

“Abbiamo visitato anche la Località “La Tana” dove è tuttora visibile la ex Cava, i residenti della zona aspettano ancora risposte dalla Giunta Regionale per il tema del riciclo dei rifiuti compostabili. Sopralluogo anche nella frazione La Scesta per vedere il cantiere del nuovo edificio scolastico, per il quale è stato ottenuto un finanziamento regionale di 1,5 milioni di euro, ma i lavori sono attualmente sono fermi. Viene da chiedersi se non fosse stati meglio richiedere tale finanziamento per un ammodernamento della Scuola Media della Villa” fanno notare Fantozzi e Frigo.