GARFAGNANA – Eventi da Venerdì 6 a Domenica 15 Agosto

Events Friday 6 – Sunday 15 August

venerdì 6 friday

FORNOVOLASCO (FABBRICHE DI VERGEMOLI) – Anello del Monte Forato by Garfagnana Experience FORNOVOLASCO (FABBRICHE DI VERGEMOLI) – Speleogita alla tana che urla by Garfagnana Experience PIAZZA AL SERCHIO – Tour guidato Due Ponti e un castello ore 17.30 by Museo immaginario Folclorico CASTELNUOVO DI GARFAGNANA – Garfagnana Fotografia

PIAZZETTA ARIOSTO (CASTELNUOVO DI GARFAGNANA) – Graal Cult Fest, spettacolo teatrale Le Donne dell’Ariosto “Angelica e Medoro” ore 18.30

EX PISTA DI PATTINAGGIO (CASTELNUOVO DI GARF.) – Presentazione libro di Tommaso Teora ore 21 CASTIGLIONE DI GARFAGNANA – Il Serchio delle Muse operetta La Vedova Allegra ore 21.00 CASTIGLIONE DI GARFAGNANA – Mostra fotografica “Le nostre Chiese, i nostri tesori” ore 9.00-19.00 CASTIGLIONE DI GARFAGNANA – Mostra fotografica “Ritratti alla Piazzola” ore 10.00-19.00 PALAZZO CARLI SILLICO (PIEVE FOSCIANA) – Mostra d’arte “Arte al Plurale”

SANTUARIO SAN PELLEGRINO IN ALPE (CASTIGLIONE DI GARFAGNANA) – Mostra “Una storia di Confine”

sabato 7 saturday

CASTELNUOVO DI GARFAGNANA – La via del Cagio, by Garfagnana Experience

FABBRICHE DI VALLICO (FABBRICHE DI VERGEMOLI) – Canyoning al Rio Selvano by Garfagnana Experience FORNOVOLASCO (FABBRICHE DI VERGEMOLI) – Speleogita alla tana che urla by Garfagnana Experience PARCO DELL’ORECCHIELLA – La Pania al tramonto con spaghettata by Ass. Wild Trails ore 18.00 CASTELNUOVO DI GARFAGNANA – Garfagnana Fotografia

CAMPORGIANO – Spettacolando, festival artisti di strada ore 21.00

FORTEZZA DI MONT’ALFONSO (CASTELNUOVO DI GARFAGNANA) – Mont’Alfonso sotto le stelle, Spettacolo Cappuccetto Rozzo reloaded di Jonathan Canini ore 21.15

PIAZZA AL SERCHIO – Concerto Silet souls+Repetita Iuvant ore 21.00 in Piazza Bechelli PIEVE FOSCIANA – Formenton 8 file, degustazione dalle ore 19.00

CASTIGLIONE DI GARFAGNANA – Mostra fotografica “Le nostre Chiese, i nostri tesori” ore 9.00-19.00 CASTIGLIONE DI GARFAGNANA – Mostra fotografica “Ritratti alla Piazzola” ore 10.00-19.00 PALAZZO CARLI SILLICO (PIEVE FOSCIANA) – Mostra d’arte “Arte al Plurale”

SANTUARIO SAN PELLEGRINO IN ALPE (CASTIGLIONE DI GARFAGNANA) – Mostra “Una storia di Confine”

domenica 8 sunday

CASTELNUOVO DI GARFAGNANA – La via del pane, by Garfagnana Experience

FABBRICHE DI VALLICO (FABBRICHE DI VERGEMOLI) – Canyoning al Rio Selvano by Garfagnana Experience FORNOVOLASCO (FABBRICHE DI VERGEMOLI) – Altalena del Monte Forato by Ass. Garfagnana Guide FORNOVOLASCO (FABBRICHE DI VERGEMOLI) – Speleogita alla tana che urla by Garfagnana Experience GARFAGNANA – Nel cuore delle Alpi Apuane in E-MTB by Garfagnana Experience

PIEVE FOSCIANA – Borghi e sapori di Garfagnana, by Ass. Garfagnana Guide

CASTELNUOVO DI GARFAGNANA – Garfagnana Fotografia

IAT Garfagnana – Ufficio Informazioni Turistiche Unione Comuni Garfagnana Piazza delle Erbe 1 – Castelnuovo di Garfagnana (Lu)

tel 0583.65169 – 0583 644242

email info@turismo.garfagnana.eu sito web www.turismo.garfagnana.eu

Informazioni e Accoglienza Turistica Garfagnana

CASTIGLIONE DI GARFAGNANA – Mercato contadino dalle ore 9.00 alle 17.00

ALPE DI SANT’ANTONIO (MOLAZZANA) – Giornata in ricordo di Fosco Maraini dalle ore 9.00 FORTEZZA DI MONT’ALFONSO (CASTELNUOVO DI GARFAGNANA) – Magix ore 21.15 PIAZZETTA ARIOSTO (CASTELNUOVO DI GARFAGNANA) – Graal Cult Fest, spettacolo teatrale Le Donne dell’Ariosto Bradamante e Melissa ore 18.30

STAZIONE FS POGGIO (CAMPORGIANO) – Presentazione libri di Andra e Renzo Campoli e di Bonaldi Luigi ore 17.00

CASTIGLIONE DI GARFAGNANA – Mostra fotografica “Le nostre Chiese, i nostri tesori” ore 9.00-19.00 CASTIGLIONE DI GARFAGNANA – Mostra fotografica “Ritratti alla Piazzola” ore 10.00-19.00 PALAZZO CARLI SILLICO (PIEVE FOSCIANA) – Mostra d’arte “Arte al Plurale”

SANTUARIO SAN PELLEGRINO IN ALPE (CASTIGLIONE DI GARFAGNANA) – Mostra “Una storia di Confine”

lunedì 9 monday

GARFAGNANA – Tra borghi e paesaggi mezza giornata in e-bike by Garfagnana Experience CORFINO (VILLA COLLEMANDINA) – Concerto Filarmonica Alpina ore 21.00

SILLICO (PIEVE FOSCIANA) – Lectura Dantis ore 21.30

CASTIGLIONE DI GARFAGNANA – Mostra fotografica “Le nostre Chiese, i nostri tesori” ore 9.00-19.00 CASTIGLIONE DI GARFAGNANA – Mostra fotografica “Ritratti alla Piazzola” ore 10.00-19.00 PALAZZO CARLI SILLICO (PIEVE FOSCIANA) – Mostra d’arte “Arte al Plurale”

SANTUARIO SAN PELLEGRINO IN ALPE (CASTIGLIONE DI GARFAGNANA) – Mostra “Una storia di Confine”

martedì 10 tuesday

FABBRICHE DI VALLICO (FABBRICHE DI VERGEMOLI) – Canyoning al Rio Selvano by Garfagnana Experience PANIA DELLA CROCE (MOLAZZANA) – Luminara alla Pania della Croce dalle ore 18.30 GALLICANO – Nati per leggere, letture per bambini ore 17.00 in Piazzetta San Giovanni FORTEZZA DELLE VERRUCOLE (SAN ROMANO IN GARFAGNANA) – Notte di San Lorenzo in fortezza dalle 21 MASSA SASSOROSSO (VILLA COLLEMANDINA) – Concerto Diffusion Brass Quintet “Soy! La Raiz ore 21.15 CASTIGLIONE DI GARFAGNANA – Mostra fotografica “Le nostre Chiese, i nostri tesori” ore 9.00-19.00 CASTIGLIONE DI GARFAGNANA – Mostra fotografica “Ritratti alla Piazzola” ore 10.00-19.00 PALAZZO CARLI SILLICO (PIEVE FOSCIANA) – Mostra d’arte “Arte al Plurale”

SANTUARIO SAN PELLEGRINO IN ALPE (CASTIGLIONE DI GARFAGNANA) – Mostra “Una storia di Confine”

mercoledì 11 wednesday

PANIA DELLA CROCE (MOLAZZANA) – La Pania della Croce e l’altopiano della Vetricia by Garfagnana Experience

PANIA DI CORFINO (SAN ROMANO IN GARFAGNANA) – Tramonto in vetta by Garfagnana Experience FORTEZZA DI MONT’ALFONSO (CASTELNUOVO DI GARFAGNANA) – Mont’Alfonso Sotto le Stelle – Concerto di Niccolò Fabi ore 21.15

RIFUGIO ROSSI (MOLAZZANA) – Il Serchio delle Muse Concerto lirico in Pania ore 17.00 CASTIGLIONE DI GARFAGNANA – Mostra fotografica “Le nostre Chiese, i nostri tesori” ore 9.00-19.00 CASTIGLIONE DI GARFAGNANA – Mostra fotografica “Ritratti alla Piazzola” ore 10.00-19.00 PALAZZO CARLI SILLICO (PIEVE FOSCIANA) – Mostra d’arte “Arte al Plurale”

SANTUARIO SAN PELLEGRINO IN ALPE (CASTIGLIONE DI GARFAGNANA) – Mostra “Una storia di Confine”

giovedì 12 thursday

FORNOVOLASCO (FABBRICHE DI VERGEMOLI) – Apuane segrete e acqua tre nel Rio Battiferro by Garfagnana Experience

GARFAGNANA – Borghi, Natura e vini di montagna in e-bike, by Garfagnana Experience GARFAGNANA – In e-bike tra borghi, natura e vini di montagna, by Garfagnana Experience PANIA DI CORFINO (VILLA COLLEMANDINA) – Sul balcone della Garfagnana by Ass. Garfagnana Guide CALOMINI (FABBRICHE DI VERGEMOLI) – Il Serchio delle Muse Concerto lirico ore 21.00 CASTELNUOVO DI GARFAGNANA – Settimana del Commercio, apertura serale dei negozi ed intrattenimento PARCO DRONERO (CASTELNUOVO DI GARFAGNANA) – Nati per leggere, letture per bambini dalle ore 18.00 CASTIGLIONE DI GARFAGNANA – Mostra fotografica “Le nostre Chiese, i nostri tesori” ore 9.00-19.00 CASTIGLIONE DI GARFAGNANA – Mostra fotografica “Ritratti alla Piazzola” ore 10.00-19.00 PALAZZO CARLI SILLICO (PIEVE FOSCIANA) – Mostra d’arte “Arte al Plurale”

SANTUARIO SAN PELLEGRINO IN ALPE (CASTIGLIONE DI GARFAGNANA) – Mostra “Una storia di Confine”

venerdì 13 friday

FORNOVOLASCO (FABBRICHE DI VERGEMOLI) – Anello del Monte Forato by Garfagnana Experience FORNOVOLASCO (FABBRICHE DI VERGEMOLI) – Speleogita alla tana che urla by Garfagnana Experience PIAZZA AL SERCHIO – Tour guidato Due Ponti e un castello ore 17.30 by Museo immaginario Folclorico CASTELNUOVO DI GARFAGNANA – Settimana del Commercio, apertura serale dei negozi ed intrattenimento FORTEZZA DI MONT’ALFONSO (CASTELNUOVO DI GARFAGNANA) – Mont’Alfonso Sotto le Stelle – Concerto di Giovanni Allevi ore 21.15

FOSCIANDORA – Presentazione del libro “Ceserana: storie e storielle” ore 21.30

CASTIGLIONE DI GARFAGNANA – Mostra fotografica “Le nostre Chiese, i nostri tesori” ore 9.00-19.00 CASTIGLIONE DI GARFAGNANA – Mostra fotografica “Ritratti alla Piazzola” ore 10.00-19.00 PALAZZO CARLI SILLICO (PIEVE FOSCIANA) – Mostra d’arte “Arte al Plurale”

SANTUARIO SAN PELLEGRINO IN ALPE (CASTIGLIONE DI GARFAGNANA) – Mostra “Una storia di Confine”

sabato 14 saturday

CASTELNUOVO DI GARFAGNANA – La via del Cagio, by Garfagnana Experience

FABBRICHE DI VALLICO (FABBRICHE DI VERGEMOLI) – Canyoning al Rio Selvano by Garfagnana Experience FORNOVOLASCO (FABBRICHE DI VERGEMOLI) – Speleogita alla tana che urla by Garfagnana Experience PARCO DELL’ORECCHIELLA – La Pania al tramonto con spaghettata by Ass. Wild Trails ore 18.00 CASTELNUOVO DI GARFAGNANA – Settimana del Commercio, apertura serale dei negozi ed intrattenimento LAGO DI PONTECOSI (PIEVE FOSCIANA) – Paella al lago dalle ore 19.00

CASTIGLIONE DI GARFAGNANA – Mostra fotografica “Le nostre Chiese, i nostri tesori” ore 9.00-19.00 CASTIGLIONE DI GARFAGNANA – Mostra fotografica “Ritratti alla Piazzola” ore 10.00-19.00 PALAZZO CARLI SILLICO (PIEVE FOSCIANA) – Mostra d’arte “Arte al Plurale”

SANTUARIO SAN PELLEGRINO IN ALPE (CASTIGLIONE DI GARFAGNANA) – Mostra “Una storia di Confine”

domenica 15 sunday

CASTELNUOVO DI GARFAGNANA – Cammin…alba, fiaccolata e concerto all’alba by vis Movendi ore 03.00

CASTELNUOVO DI GARFAGNANA – La via del pane, by Garfagnana Experience

FABBRICHE DI VALLICO (FABBRICHE DI VERGEMOLI) – Canyoning al Rio Selvano by Garfagnana Experience FORNOVOLASCO (FABBRICHE DI VERGEMOLI) – Speleogita alla tana che urla by Garfagnana Experience GARFAGNANA – Nel cuore delle Alpi Apuane in E-MTB by Garfagnana Experience

PIEVE FOSCIANA – Borghi e sapori di Garfagnana, by Ass. Garfagnana Guide

FORTEZZA DI MONT’ALFONSO (CASTELNUOVO DI GARFAGNANA) – Mont’Alfonso Sotto le Stelle – Concerto all’alba di Roberto Cacciapaglia ore 04.55

CASTELNUOVO DI GARFAGNANA – Settimana del Commercio, apertura serale dei negozi ed intrattenimento CAREGGINE – Il Serchio delle Muse concerto lirico ore 21.00

CORFINO (VILLA COLLEMANDINA) – Concerto del Jazz Duo “Un tango senza fine…ricordando Piazzolla” ore 21.15

CASTIGLIONE DI GARFAGNANA – Mostra fotografica “Le nostre Chiese, i nostri tesori” ore 9.00-19.00 CASTIGLIONE DI GARFAGNANA – Mostra fotografica “Ritratti alla Piazzola” ore 10.00-19.00 PALAZZO CARLI SILLICO (PIEVE FOSCIANA) – Mostra d’arte “Arte al Plurale”

SANTUARIO SAN PELLEGRINO IN ALPE (CASTIGLIONE DI GARFAGNANA) – Mostra “Una storia di Confine”



Guided hiking tour on reservation Photo and art exhibition

Concert and theater event, cinema For children and other event Cultural event

Weekly Markets (8.00am-12.00pm)

Tuesday – Piazza al Serchio

Wednesday – Gallicano and Lucca Thursday – Castelnuovo di Garfagnana Friday – Fornaci di Barga

Saturday – Pieve Fosciana, Barga and Lucca

Religiuos event Sport event

Market and

Gastronomic event

PROGRAMMI DETTAGLIATI E LOCANDINE SU WWW.TURISMO.GARFAGNANA.EU Le date potrebbero subire variazioni a cura degli organizzatori



