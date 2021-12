NEVE: oggi, giovedì, residue nevicate nel pomeriggio oltre 600-800 metri sull’Appennino. Accumuli inferiori ai 5 cm. Domani, venerdì, nevicate inizialmente sulle zone nord-occidentali fino a quote di collina su Garfagnana e Lunigiana (300-500 metri, occasionalmente a quote di fondovalle).

Nel pomeriggio nevicate anche sui restanti rilievi fino a 600-700 metri di quota, in calo in serata fino a 400-600 metri. Accumuli fino a 5-10 cm a quote di collina su Garfagnana e Lunigiana. Sugli altri rilievi accumuli fino a 5-10 cm a quote di montagna, 2-5 cm a quote di collina.