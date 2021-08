Garfagnana, a Ferragosto i turisti hanno scelto il lago di Gramolazzo

GARFAGNANA – Passato il Ferragosto è già tempo di primi bilanci per le affluenze turistiche estive in Valle del Serchio e indubbiamente già adesso si può affermare con sicurezza che lo scettro della località più gettonata dai visitatori sia stato il paese di Gramolazzo in Alta Garfagnana, con il suo spettacolare.

A poco più di 600 metri sul livello del mare, all’ombra del Monte Pisanino che insieme alla magnifica chiesa vecchia si specchiano sulla superfice di un verde intenso di questo bacino artificiale, lo spettacolo rimanda ai luoghi più splendidi delle Dolomiti e la cosa non è indubbiamente sfuggita alle migliaia di visitatori che, complice il gran caldo di queste settimane, soprattutto nei fine settimana, salgono fino al Lago di Gramolazzo per godersi temperature più miti, la quiete ed il verde di questo posto, la possibilità di fare una bella nuotata o una traversata in canoa, o quella di prendere una bella tintarella lungo le sponde del bacino dove si trovano anche due magnifiche spiaggette realizzate nell’ambito di interventi di qualificazione messi in campo dall’Amministrazione Comunale di Minucciano

Tra le novità che hanno riscosso tanto successo tra i visitatori, il nuovo percorso naturalistico pedonale che, grazie anche alla consulenza dell’esperto per eccellenza Marco Pardini, è stato realizzato lungo le rive del lago: un progetto che permettendo di fare un viaggio tra le specie botaniche e della fauna dell’area umida del Parco del Lago, ha indubbiamente contribuito a valorizzare l’immagine di questa località, progetto che peraltro è ancora in divenire con una serie di interventi che il Comune in futuro realizzerà nell’area più selvaggia del lago, fino al completamento del percorso che, passando anche per lo sbarramento della diga di Enel Green Power, permetterà di percorrere per intero tutte le rive del Lago di Gramolazzo. E di godersi così appieno una esperienza che già adesso è davvero appagante, come dimostra, nell’estate 2021, il successo turistico di questa località.

fonte noitv