Garanti dell’infanzia e della disabilità: lunedì 15 febbraio scadono i termini per presentare le candidature

Come già annunciato da tempo, lunedì 15 febbraio 2021 scadranno i termini per presentare le domande di candidatura al ruolo di garante dell’infanzia e per il garante delle persone con disabilità.

Le due figure verranno scelte sulla base dei curricula, che dovranno evidenziare le esperienze maturate rispettivamente nell’ambito della tutela e della promozione dei diritti dei minori (infanzia e adolescenza) e di quelli delle persone con disabilità. Il Consiglio Comunale deciderà poi, sulla base del lavoro preparatorio delle commissioni, i nominativi dei garanti, che dovranno ottenere la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio. Se dopo due votazioni non sarà raggiunto tale quorum, a partire dalla terza votazione basterà la maggioranza assoluta.

I consiglieri Maria Teresa Leone e Pilade Ciardetti, rispettivamente presidenti della Commissione politiche formative e politiche sociali, invitano quanti fossero interessati a ricoprire questi importanti incarichi ad affrettarsi a presentare la domanda, ricordando che ormai mancano pochi giorni alla scadenza.

Sul sito del comune all’indirizzo http://www.comune.lucca.it/ Altri_Avvisi oltre ai moduli – domanda si possono consultare i bandi che spiegano ruolo, competenze, obiettivi e finalità di queste due figure che l’amministrazione ha creato nell’interesse della città e in particolare per tutelare le persone con disabilità, i bambini e gli adolescenti.