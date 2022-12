Gamberoni al vino bianco – Secondo piatto marinato, cotto al forno

I GAMBERONI AL VINO BIANCO sono un secondo piatto, cotto al forno, molto semplice e veloce. Una ricetta facile, perfetta anche per chi non ha molto tempo da dedicare ai fornelli. I Gamberoni marinati nel vino bianco, sono molto gustosi e allo stesso tempo sofisticati, perfetti da servire sulla tavola delle Feste, infatti sarà uno dei miei piatti della vigilia di Natale. Il pesce viene prima marinato nel vino bianco con delle spezie e poi cotto in forno, nello stesso sughetto della marinatura. Questo donerà ai gamberoni un sapore e un profumo molto delicato e gustoso. Saranno apprezzati da tutti, anche dai palati più esigenti. Un piatto light, ma allo stesso tempo saporitissimo.

