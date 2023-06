Gambe gonfie: semplici rimedi naturali contro il caldo

Avere le gambe gonfie è tipico nella stagione estiva: è un problema che può colpire sia le donne sedute in ufficio per lunghe ore, sia chi è costretto a stare in piedi a lungo. La mancanza di movimento dà luogo a pesantezza e formicolio, segnali dovuti all’accumulo di acqua tra i muscoli e il tessuto adiposo.

Ecco dei semplici rimedi naturali per alleggerire le gambe.

Acqua

Bisogna bere almeno due litri di acqua la giorno per eliminare le tossine e sconfiggere la disidratazione.

Frequenti docce

Brevi ma frequenti docce aiutano a mantenere attiva la circolazione. Bastano anche dei semplici pediluvi con erbe rinfrescanti per alleggerire tutti gli arti inferiori oppure rinfrescare con un spray termale da tenere sempre in borsa.

Camminare

Una breve passeggiata e fine giornata allevia i fastidi alle gambe e ti permetterà di trascorrere una notte indolore.

Alimentazione corretta

Evitare alimenti che favoriscono la ritenzione idrica come cibi salati, salumi e formaggi. Preferire, invece, cibi depurativi e che mantengono un buon livello di circolazione sanguigna come fragole, kiwi e agrumi.

Nuoto

La pressione dell’acqua favorisce la circolazione dei fluidi nel corpo. Chi soffre di pesantezza alle gambe dovrebbe nuotare almeno due volte a settimana.

Massaggi

Le donne sportive che soffrono di pesantezza delle gambe hanno la necessità di tenere sempre attiva la circolazione. In particolare prima di ogni attività fisica è buona norma massaggiare le gambe con degli oli attivanti per evitare la formazione di acido lattico. L’olio attivante di Lacomed Sport è indicato proprio per questo problema: completamente naturale a base di oli di sesamo aiuta ad attiva la circolazione e ossigenazione muscolare