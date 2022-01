Gallicano – Servizio Civile, il bando scade il 26 gennaio….

Si comunica che è stato pubblicato il bando per la selezione di N. 2 volontari da impiegare nel progetto “Pascolare Pensieri, Allevare Menti” presentato dal Centro Nazionale per il Volontariato, che verrà svolto presso i Locali del CIAF del Comune di Gallicano. Si ricorda che la data di scadenza per la presentazione delle domande è fissata per le ore 14 del 26/01/2022.