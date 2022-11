Modulo richiesta rimborso trasporto scolastico 2022/2023

Disponibile per il download al link sottostante il modulo da compilare per la richiesta di rimborso del trasporto scolastico per l’anno 2022/2023

Da consegnare presso l’ufficio scuola del Comune di Gallicano o via mail a info@comune.gallicano.lu.it:

Per i rimborsi del primo trimestre entro il 15 Gennaio 2023

Per i rimborsi del secondo trimestre entro il 15 Aprile 2023

Per i rimborsi del terzo trimestre entro il 15 Luglio 2023

MODULO RICHIESTA RIMORSO TRASPORTO SCOLASTICO 2022 2023