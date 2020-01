Gallicano: premiati i migliori presepi della Campagna

Si è svolta oggi (Sabato 11 Gennaio) nella Chiesa di Turritecava la premiazione dei migliori presepi della Campagna, nella ricorrenza del battesimo di Gesù.

La qualità dei presepi è stata come sempre alta e per la giuria formata da Ugo Borghesi, Giuseppe Di Giangirolamo e Simone Sartini il compito di decidere i vincitori non è stato facile.

Oltre ai giovani Iris, Giacomo e Leonardo, è stato premiato il presepe con il miglior movimento ed i tre migliori presepi realizzati.

Foto Facebook