Ci unisce probabilmente una parentela lontanissima. Questo lo racconta il nostro “fantastico”cognome.

I Fratelli Puppa – Stufe, Caminetti, Pellet, Materiale Edile e Rivestimenti li conosco invece per la storica azienda operante da tanti anni in #Garfagnana #ValledelSerchio che oggi si è messa in evidenza a livello Toscano per essere la prima a proporre un distributore automatico di Pellet e Acqua

David Saisi nel piazzale “Gruppo Valanga” accanto alla palestra comunale. Lo hanno installato in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di #Gallicano guidata dal Sindaco

Una soluzione innovativa utilissima soprattutto per chi non ha grandi spazi di stoccaggio, non può alzare grossi pesi, vuol dare una mano concreta all’ambiente.

Insomma Puppa … un nome una garanzia

MARIO PUPPA