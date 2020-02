GALLICANO – IL CARNEVALE DEI BAMBINI

Piccole Maschere in Festa! Domenica 23 febbraio

Torna anche quest’anno la festa di carnevale dedicata ai più piccoli: Musica, Giochi tradizionali, Animazione in una nuova location. Vi aspettiamo nella Palestra ex-bocciofila degli Impianti Sportivi di Gallicano!

Non mancherà la grande Lotteria di Carnevale, con moltissimi premi!