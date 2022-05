Gallicano è pronta nuovamente a ripresentare il concorso fotografico “Gallicano in grande”.

Visto il successo di pubblico e di partecipanti avvenuta lo scorso anno anche quest’anno l’Amministrazione Comunale e Conad Superstore chiamano ancora una volta a raccolta tutti gli appassionati di fotografia. Anche per questa seconda edizione il filo conduttore della manifestazione sarà il solito: fotografare scorci e paesaggi del territorio comunale, ma non solo, anche situazioni capaci di rendere viva l’anima della comunità di Gallicano. La mostra permanente delle foto e la decretazione dei vincitori avverrà il 23 luglio in Piazza San Giovanni, luogo caratteristico del castello del paese e rimarrà liberamente aperta al pubblico per tutta l’estate.