Gallicano: Bolognana perde il suo bar

I piccoli paesi della Garfagnana continuano a perdere pezzi importanti per la comunità. Questa volta a farne le spese è il paese di Bolognana, non un paese di poche anime in qualche luogo difficilmente raggiungibile ma il centro minore più grande di Gallicano, direttamente sulla Fondovalle e con una delle industrie più importanti della Toscana. La scuola, o per meglio dire la ex scuola elementare di Bolognana, nel tempo si è trasformata in una sorta di circolo paesano. Proprio in quei locali Ivano Bechelli, maestro gelataio e pasticcere, decise di investire dopo aver chiuso lo storico Bar Centrale a Fornaci. Partì così l’avventura imprenditoriale di Ivano, sua moglie Marcella e la figlia Caterina a Bolognana. Non solo bar ma pizzeria, pasticceria, organizzazione eventi e naturalmente apprezzato punto di ritrovo della comunità.

Oggi, 31 Dicembre, il Bar La Passerella chiuderà i battenti e per la prima volta il paese di Bolognana resterà senza bar nel suo centro. I locali sono di proprietà del Comune di Gallicano dove l’attivo Comitato Paesano di Bolognana ha una stanza a disposizione, oltre all’ampio spazio esterno. Al momento nessun imprenditore si è fatto avanti per continuare questa piccola attività che negli anni ha portato molte soddisfazioni.

Fare della retorica, o come usa dire oggi propagandare populismo sarebbe fin troppo facile. Eppure la realtà oggettiva mostra da una parte la volontà di mantenere in vita le piccole comunità montane o decentrate dalle città, ma dall’altra un piccolo bar di paese a Gallicano ha le stesse incombenze e problematiche fiscali di un bar a Lucca o in Versilia.

Mauro Corona sogna un’anarchia imprenditoriale per i paesi di montagna. Sogno legittimo, seppur in contrasto con le leggi vigenti. Allargando il concetto anche i piccoli centri vicini ad arterie importanti, ma lontani dalle città, avrebbero bisogno di aiuti sostanziosi ed un regime fiscale agevolato, oltre che facilitazioni. Aprire e mantenere un’attività nei piccoli paesi non è solo un lavoro ma una sorta di servizio alla comunità.

Una chiusura agrodolce quindi che mostra un quadro imprenditoriale e sociale complicato, tipico di tutti i piccoli paesi.

I ringraziamenti e complimenti per il lavoro svolto in questi anni arrivano anche dall’Amministrazione Comunale di Gallicano che spera di vedere nuovamente aperto il locale.