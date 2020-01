GALLICANO – BEFANA DELLA “CAMPAGNA”

Come ogni anno si è svolta la tradizionale Befana nella “Campagna” di Gallicano che copre il territorio da Turritecava a Campi e Via per Cardoso passando da Colle Acinaia fino a risalire il lago.

Una tradizione che da decenni porta musica, canti e calore in tutte le case del territorio.