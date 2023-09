Gallicano aggiornamento notizia: In merito alla ricerca dell’escursionista disperso a Gallicano, purtroppo il giovane turista è stato ritrovato privo di vita in fondo ad un dirupo.

in merito a questa situazione, si comunica che è stato recuperato il corpo senza vita del 30enne svizzero impegnato in un’escursione in montagna. Ve la diamo come informazione ma non sappiamo niente di più perché del recupero non si è occupata la Asl

Gallicano aggiornamento notizia: In merito alla ricerca dell’escursionista disperso a Gallicano, purtroppo il giovane turista è stato ritrovato privo di vita in fondo ad un dirupo. Il corpo è stato ritrovato dal personale sast, grazie alle indicazioni avute dal personale VF che ha elaborato le cartografie della zona dopo aver avuto la possibilità di rintracciare il telefono del disperso. I soccorritori si sono adoperati per il recupero della salma, che si trovava in una zona molto impervia e che è stata poi recuperata con l’elicottero e portata presso il campo sportivo di Gallicano.