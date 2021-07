Galleria “La Seravezziana” – Vibrazioni dell’arte con Cinzia Babboni e la danza dell’acqua delle Campane Tibetane di Stefania Biancalana

Giovedì 22 Luglio, alle ore 19.00, presso la galleria La Seravezziana in piazza Carducci, ci sarà una full immersion nelle vibrazioni dell’arte di Cinzia Babboni e nella danza dell’acqua delle Campane Tibetane, di Stefania Biancalana, per colloquiare e attivare l’acqua del nostro corpo dando il via ad un processo di rinascita.

Dalla terra nasce l’acqua , dall’acqua nasce l’anima “ Eraclito. L’acqua, fonte di vita e guarigione, simboleggia la sostanza primordiale da cui ha origine la vita e alla quale tutto torna e dentro la quale tutto si dissolve –

A seguire letture sul significato dell’acqua, versi e Poesie, con Massimiliano Pippi – La sua è la voce del Mosaica.

La Seravezziana vi aspetta per condividere con voi ciò che a loro è tanto caro!