Gabriele Pignotta in scena al Festival La Versiliana con l’originalissima commedia “Toilet” uno spettacolo pop e al tempo stesso innovativo

mercoledì 12 agosto, ore 21.30

Marina di Pietrasanta (LU)_ Prosegue successo dopo successo il lungo cartellone teatrale del 41° Festival La Versiliana e dopo aver ospitato gli applauditissimi spettacoli di Claudio Bisio con Gigio Alberti e di Monica Guerritore, il Festival propone una commedia originalissima di cui sarà protagonista Gabriele Pignotta nel nuovo Teatro dei Pinoli.

L’attore e regista nonché commediografo di maggior produttività e successo, Gabriele Pignotta sarà infatti in scena mercoledì 12 agosto alle 21.30 con “Toilet”, uno spettacolo scritto, diretto e interpretato da lui: una commedia originale e divertente in cui gli spettatori seguono con trepidazione la vicenda del protagonista.

Ispirata a una storia vera, Toilet è uno spettacolo pop e al tempo stesso innovativo in cui Pignotta interpreta un uomo chiuso per 72 ore nel bagno di una piccola area di servizio. E’ l’incredibile storia di un manager che sta guidando e risponde a mille telefonate. Ha bisogno di una pausa e si ferma, ma è distratto e non memorizza dove si trova. Sempre al telefono, entra nel bagno. Ma al momento di uscire la porta si blocca, e nessuno da fuori sembra sentirlo…

È uno scherzo? No, la porta non si apre, nessuno sembra esserci li fuori e nessuno sa dove si trova…

Gabriele Pignotta si mette alla prova con uno spettacolo sorprendente, che mescola commedia (si ride tanto), atmosfere di suspense (che spingono lo spettatore a voler sapere come andrà a finire) e introspezione psicologica. Un “one man dramedy” che si prepara a diventare un cult.

Non un monologo ma una originalissima commedia che conserva anzi sublima lo stile delle commedie precedenti di questo artista. Una storia divertente e appassionante in cui lo spettatore segue con trepidazione la vicenda del protagonista che cerca in ogni modo di uscire dal bagno di questo piccolo autogrill dove è rimasto chiuso.

Per farlo interagisce al telefono con il Maresciallo dei carabinieri con la sua segretaria e con una serie altri inaspettati personaggi tra i quali le persone che hanno scritto gli annunci sui muri del bagno regalando momenti di imperdibile comicità.

Uno spettacolo coinvolgente ed emozionante con una colonna sonora sorprendente e un paio di sorprese davvero sfiziose per gli spettatori.

Lo spettacolo fa parte del cartellone del 41° Festival La Versiliana di Marina di Pietrasanta promosso e organizzato da Fondazione Versiliana con la consulenza artistica di Massimo Martini,in collaborazione con Comune di Pietrasanta e con il sostegno di Regione Toscana – Toscana Promozione Turistica. Info 0584 265757 www.versilianafestival. it Ingresso gratuito, consumazione non obbligatoria.

I PROSSIMI SPETTACOLI DEL 41° FESTIVAL LA VERSILIANA

( programma completo su www.versilianafestival.it )

giovedì 13 agosto

“Sei personaggi in cerca d’autore”

di Luigi Pirandello

con FELICE DELLA CORTE

venerdì 14 agosto

STEFANO MASSINI

in “L’alfabeto delle emozioni”

domenica 16 agosto

Versiliana Cinema

proiezione del film d’animazione “Oceania”

lunedì 17 agosto

“Si, Viaggiare”

Omaggio a Lucio Battisti

Rockopera

mercoledì 19 agosto

“Lezione semiseria di un uomo dal fiore in bocca”

con CORRADO TEDESCHI e CLAUDIO MONETA

giovedì 20 agosto

“Diamoci del tu”

di Norm Foster

con GAIA DE LAURENTIS e PIETRO LONGHI

venerdì 21 agosto

“L’amore segreto di Ofelia”

di Steven Berkoff

con CHIARA FRANCINI

sabato 22 agosto

Versiliana Cinema

proiezione film d’animazione

Mary Poppins

domenica 23 agosto

“Edgar Allan Poe

Assassini”

di e con GENNARO DUCCILLI

( Teatro dei Pinoli)

lunedì 24 agosto

L’orchestra Nico Gori Swing 10tet

in “Swingin’ Hips”

special guest Ernesto Tacco in tip tap dancer

spettacolo a sostegno della Fondazione Firenze Radioterapia Oncologica Onlus

martedì 25 agosto

Versiliana Cinema

Omaggio al Cinema Toscano

Proiezione del film “Il Ciclone”

mercoledì 26 agosto

Versiliana Cinema

proiezione del film d’animazione

“ Pinocchio”

giovedì 27 agosto

Versiliana Cinema

Omaggio al Cinema Toscano

proiezione del film “Ovosodo”

29 agosto

Versiliana Cinema

proiezione del film d’animazione “ Biancaneve e i sette nani”

30 agosto

Musica e Parole “Pino è mille culure”

conduce DARIO SALVATORI

direzione artistica FRANCO FASANO

con la partecipazione di Giorgio Verdelli