G.P, PARCO APUANE LAZZINI E CASAIOLI VINCONO LE CATEGORIE A SIGNA E SIENA

G.P, PARCO APUANE LAZZINI E CASAIOLI VINCONO LE CATEGORIE A SIGNA E SIENA

Buone prove in questo fine settimana per il GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde. A Bologna, al “Memorial Bruno Lolli”, buona prova per Ioana Lucaci; a Trento, al “Giro del SAS”, ottime prove per Francesco Guerra (5 assoluto) e Nicolo’ Bedini; a Cremona, al “Meeting dei Memorial”, vittoria assoluta Lorenzo Brunier; al Mugello, alla “Mezza del Mugello”, buona prova per Simone Cimboli; a Trento, alla “Trento Half Marathon”, ottima prova per Antonino Lollo (7 assoluto) e buone prestazioni per Andreea e Maricica Lucaci; a Siena, alla “Mezza della Paglia”, vittoria di categoria per Barbara Casaioli (2 assoluta) e secondo posto di categoria (4 assoluta) per Lorena Meroni; a Genova, alla “Anderssen Run”, secondo posto di categoria per Franco Cusinato e buona prova per Marco De Nevi; a Montecatini (Pistoia), alla “Montecatini Marathon”, terzo posto di categoria per Alice Parducci e Marco Osimanti e buone prove per Federico Gonfiantini, Giovanni Tommasi, Lorenzo Pellegrini, Manuel Tilocca e Massimo Cristofani; a Napoli, alla “Naples Half Marathon”, vittoria assoluta per Paul Tiongik; a Parma, al “Trail del Tartufo”, buona prova per SIl Santo del giorno, 3 Ottobre: Dionigi l’Areopagita- S. Gerardo

imone Carlini; a Signa (Firenze), alla “Mezza di Signa”, vittoria di categoria per Paola Lazzini.