G.P. PARCO APUANE – FADDA E LUCACI VINCONO A PISTOIA

G.P. PARCO APUANE – FADDA E LUCACI VINCONO A PISTOIA

Fine settimana ricco di appuntamenti per il GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde. A Chiesina Uzzanese, alla “Strachiesina”, vittoria assoluta per Ioana Lucaci, secondo posto assoluto per Andrea Marsili, primo posto di categoria per Marco Osimanti, terzo posto di categoria per Federico Gonfiantini e Lorena Meroni e buone prove per Daniele D’Andrea, Francesco Fabbri, Maurizio Pierotti, Manuel Tilocca, Federico Ferrari, Giada Abbattantuono e Maricica Lucaci; a Piandelagotti (Modena), all'”Alpicella Trail”, buona prova per Riccardo Picchi; a Casola (Massa), al “Trofeo San Pellegrino”, primo posto di categoria per Lorenzo Checcacci, Luciano Bianchi, Fabrizio Santi ed Elena Genemisi, secondo posto di categoria per Nicola Cappelli ed Enrico Piastra, terzo posto di categoria per Francesco Nardini e buone prove per Maurizio Pierotti, Adriano Mattei, Giovanni Balloni, Simone Carlini, Maurizio Folegnani e Giovanni Marra; a Vagli (Lucca), alla “Vagli – Campocatino”, secondo posto di categoria per Fabrizio Santi, Arturo Sargenti e Alberto Cappello, terzo posto di categoria per Giorgio Davini e Franco Casinato e buone prove per Adriano Mattei (8 assoluto), Andrea Massari, Raffaele Zamberoni, Roberto Politano, Gabriele Battelli e Leonardo Pierotti; a Macugnaga (Verbania), alla “Craft Monterosa Est Himalayan Trail”, buona prova per Francesco Luparini; a Biella, alla “Biella – Oropa”, buona prova per Paola Lazzini; a Pistoia, alla “Notturna di San Jacopo”, vittoria assoluta per Emanuele Fadda e Ioana Lucaci e buone prove per Mirko Tarantola, Marco Bonacchi, Maurizio Pierotti, Giacomo Bruschi, Manuel Tilocca, Carmine Tommaselli, Marco Benvenuti, Giada Abbattantuono e Maricica Lucaci; a Gromo (Bergamo), alla “Corsa dei Borghi”, buona prova per Antonino Lollo (6 assoluto); a Fivizzano (Massa), alla “Stranotturna di Fivizzano”, secondo posto assoluto per Marco Sagramoni, primo posto di categoria per Enrico Piastra, Luciano Bianchi e Lucio Cupelli, secondo posto di categoria per Adriano Mattei, Francesco Nardini e Fabrizio Santi, terzo posto di categoria per Nicola Cappelli e Gino Cappelli e buone prove per Giovanni Balloni, Simone Carlini, Fabio Belletti e Maurizio Folegnani.